  • Новость часаМИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    Умер Тигран Кеосаян
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции
    Нафтогаз начал переговоры о прямых поставках СПГ из США
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    1 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    12 комментариев
    26 сентября 2025, 17:20 • Фоторепортаж

    Умер режиссер Тигран Кеосаян

    В Москве на 60-м году жизни умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», – сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

    Тигран родился в семье советского режиссера Эдмонда Кеосаяна, на чьем счету такие фильмы, как «Неуловимые мстители» и «Когда наступает сентябрь». На фото: Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян на юбилейных чтениях журнала «Русский пионер» в Государственном центральном музее современной истории России (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997 год) с Александром Збруевым и Верой Глаголевой в главных ролях, а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001 год), повествующий о военной службе спецназа в Чечне. На фото: Кеосаян с другом и однокурсником по ВГИКу – режиссером Иваном Охлобыстиным (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

    Кеосаян занимался также съемками клипов для отечественных исполнителей: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. На фото: Кеосаян с режиссерами Сергеем Соловьевым и Федором Бондарчуком (слева направо) перед IX церемонией вручения премии операторского искусства «Белый квадрат» в Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н. И. Сац (фото: Коротаев Артем/ТАСС)

    Для Кеосаяна и Симоньян участие в «Пионерских чтениях» стало судьбоносным. По словам телеведущей, они пару раз посидели вместе, выступили на одной сцене и стали парой (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Кеосаян был членом жюри музыкального проекта телеканала «Россия» «Народный артист», ведущим таких популярных шоу, как «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Ты и я», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама». На фото: Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая в театре «Московской оперетты» вручают премию «Ника» в категории «Лучшая операторская работа» (фото: Владимир Вяткин/РИА Новости)

    Кеосаян с актерами Александром Дмитриевым, Катериной Шпицей, Дмитрием Карташовым и участницей Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» Анастасией Субботиной (справа налево) на премьере фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

    Кеосаян начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем в январе 2008 года. Тогда его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Режиссеру пришлось пройти курс лечения в НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Чтобы восстановить нормальный кровоток, ему установили стент в артерию. На фото: Кеосаян с телеведущим Первого канала Антоном Верницким и президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске (фото: БелТА/ТАСС)

    В 2010 году у артиста выявили острый инфаркт миокарда, он прошел повторный курс стентирования. Однако в декабре 2024 года режиссер в очередной раз оказался в стенах больницы. А 9 января стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Он скончался, не приходя в сознание. Коллеги режиссера назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой для России (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

    Главное
    ЦИК Молдавии отстранил «Сердце Молдовы» от выборов
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за дронов
    Рекордное число долгов за ЖКХ зафиксировано на Украине
    Росфинмониторинг: Владельцев криптовалют начали вовлекать в мошенничество
    Жена Овечкина устроила фотосессию с флагом России в Вашингтоне
    Microsoft отключила сервисы для Минобороны Израиля

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации