Умер режиссер Тигран Кеосаян

В Москве на 60-м году жизни умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», – сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

Тигран родился в семье советского режиссера Эдмонда Кеосаяна, на чьем счету такие фильмы, как «Неуловимые мстители» и «Когда наступает сентябрь». На фото: Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян на юбилейных чтениях журнала «Русский пионер» в Государственном центральном музее современной истории России (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997 год) с Александром Збруевым и Верой Глаголевой в главных ролях, а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001 год), повествующий о военной службе спецназа в Чечне. На фото: Кеосаян с другом и однокурсником по ВГИКу – режиссером Иваном Охлобыстиным (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

Кеосаян занимался также съемками клипов для отечественных исполнителей: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. На фото: Кеосаян с режиссерами Сергеем Соловьевым и Федором Бондарчуком (слева направо) перед IX церемонией вручения премии операторского искусства «Белый квадрат» в Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н. И. Сац (фото: Коротаев Артем/ТАСС)

Для Кеосаяна и Симоньян участие в «Пионерских чтениях» стало судьбоносным. По словам телеведущей, они пару раз посидели вместе, выступили на одной сцене и стали парой (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Кеосаян был членом жюри музыкального проекта телеканала «Россия» «Народный артист», ведущим таких популярных шоу, как «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Ты и я», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама». На фото: Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая в театре «Московской оперетты» вручают премию «Ника» в категории «Лучшая операторская работа» (фото: Владимир Вяткин/РИА Новости)

Кеосаян с актерами Александром Дмитриевым, Катериной Шпицей, Дмитрием Карташовым и участницей Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» Анастасией Субботиной (справа налево) на премьере фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

Кеосаян начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем в январе 2008 года. Тогда его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Режиссеру пришлось пройти курс лечения в НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Чтобы восстановить нормальный кровоток, ему установили стент в артерию. На фото: Кеосаян с телеведущим Первого канала Антоном Верницким и президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске (фото: БелТА/ТАСС)