Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.17 комментариев
Посол России сообщил о военной помощи Северной Македонии Украине
Новый посол России в Северной Македонии рассказал о предоставлении республикой военно-технической поддержки Киеву, отметив лидерство страны среди членов НАТО по объему помощи Украине в пересчете на душу населения.
Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму, сообщил в интервью ТАСС новый посол России в республике Дмитрий Зыков. По его словам, подобная поддержка объясняется евроатлантическим курсом внешней политики Северной Македонии, который официально провозглашается на всех уровнях.
Зыков отметил: «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи». Он также подчеркнул, что, по заявлениям в Скопье, страна занимает лидирующие позиции среди стран НАТО по объему поддержки Украины на душу населения.
Дипломат выразил глубокое разочарование позицией Северной Македонии по украинскому кризису и отметил, что подобные антироссийские шаги не соответствуют интересам македонского народа. Зыков добавил, что мнение граждан по этому вопросу не учитывалось.
Ранее о поставках дронов на Украину заявил и посол России в Молдавии Олег Озеров. До этого Северная Македония присоединилась к антироссийским мерам Евросоюза.
Напомним, Северная Македония поделила с четырьмя странами десятое место в мартовском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД.