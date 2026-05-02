Путин ограничил передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам, сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу через 10 дней после публикации.

Как отмечал ранее Росреестр, практика показывала, что муниципалитеты нередко запрашивали федеральные участки для последующей продажи, а не для реализации значимых проектов. Ведомство подчеркивало, что государство, как собственник, могло бы использовать эти земли эффективнее. Новый закон передает правительственной комиссии право принимать решения о целесообразности передачи земли.

В законе четко определены случаи, когда передача земель запрещается. В частности, речь идет о лесных участках лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (за некоторым исключением), а также о наделах, необходимых для государственных или инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

Также не допускается передача участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании, а также земли с расположенными на них зданиями, сооружениями и объектами незавершенного строительства, если они принадлежат России. Запрет распространяется и на другие участки, которые по закону могут быть только в федеральной собственности.

Кроме того, законом предусмотрена возможность проведения аукциона на право аренды земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы водных объектов общего пользования.

Ранее суд вернул государству незаконно проданные федеральные земли в Карачаево-Черкесии.

Путин установил особый порядок продажи федерального имущества.

Государственная дума разрешила регионам выкупать земельные участки с недостроенными зданиями.