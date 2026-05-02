Австрийского бизнесмена Кайзера арестовали за мошенничество с полигоном «Кучино»

Tекст: Мария Иванова

Подмосковные следователи предъявили обвинение руководителю австрийской компании «Экоком» Оливеру Кайзеру, передает ТАСС.

Бизнесмен подозревается в махинациях при выполнении государственного контракта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе.

«По версии следствия, гражданин Австрийской Республики Кайзер Маг Юр Бакалавр Фил Оливер Паскаль, являясь руководителем коммерческой организации, с 2018 по 2020 год нарушил условия госконтракта при выполнении работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Кучино» на территории городского округа Балашиха. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был недавно продлен подмосковным судом», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что Кайзер вместе с сообщниками поставил две бывшие в употреблении блочные электростанции, что противоречило проектной документации. Стоимость работ и оборудования была значительно завышена. В результате из бюджета были незаконно получены десятки миллионов рублей. Точная сумма ущерба устанавливается.

Компания «Экоком» около 15 лет занималась рекультивацией российских мусорных полигонов. Полигон «Кучино» был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера.

Ранее Кайзер уже привлекался к уголовной ответственности. В 2021 году его обвиняли в незаконном предпринимательстве, а позже – в уклонении от уплаты налогов. Первое дело было прекращено за истечением сроков давности. Расследование нынешнего дела о мошенничестве продолжается, срок давности по нему истекает через девять лет.

