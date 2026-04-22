Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева

Tекст: Дарья Григоренко

Мелони прокомментировала оскорбления в свой адрес со стороны Соловьева. В заявлении в соцсетях Мелони не назвала имя Соловьева, однако явно адресовала ответ именно ему, передает Газета.Ru со ссылкой на портал Ansa.

«По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», – подчеркнула премьер-министр. Она добавила, что для нее единственным ориентиром остаются интересы Италии.

Мелони заверила, что намерена с гордостью отстаивать свой курс, несмотря на критику со стороны пропагандистов «по всему миру».

В среду российский дипломат Алексей Парамонов расценил претензии Рима из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони как попытку раздуть международный скандал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

Ранее итальянское внешнеполитическое ведомство уже приглашало главу российской дипмиссии для беседы.