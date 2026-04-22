Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу

Посол России Парамонов назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу

Tекст: Мария Иванова

Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянское внешнеполитическое ведомство, передает РИА «Новости».

Поводом для недовольства Рима стали слова Владимира Соловьева, который в эфире своего шоу обвинил итальянского премьера в фашизме и предательстве избирателей.

«В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джордже Мелони», – заявил дипломат. Он напомнил, что за почти четыре года нахождения Мелони у власти российское руководство не допускало уничижительных суждений в ее адрес.

Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов или журналистов как повод для дипломатических демаршей. По его мнению, попытка раздуть скандал связана с деятельностью антироссийских сил внутри итальянского истеблишмента, связанных с Украиной.

Дипломат также назвал действия итальянской стороны попыткой поссорить народы двух стран и нанести имиджевый ущерб Москве. Он предположил, что причиной этому могло стать желание отыграться за собственные внешнеполитические провалы, включая малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

Ранее итальянское внешнеполитическое ведомство уже приглашало главу российской дипмиссии для беседы.

Сам дипломат отмечал сохранение положительного отношения большинства итальянцев к России вопреки позиции местных властей.