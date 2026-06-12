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Композитор Сапожников погиб в ДТП в Петербурге
Трагическое столкновение на железнодорожном переезде в Лисьем Носу, произошедшее из-за выезда автомобиля на красный свет, унесло жизни петербургского композитора Владимира Сапожникова и его супруги – музыковеда Ларисы Воронцовской.
Трагический инцидент произошел вечером 11 июня на железнодорожной станции Лисий Нос, передает РИА «Новости».
Легковой автомобиль выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать страшного столкновения не удалось.
О смерти деятелей искусств сообщил Союз композиторов Петербурга. «С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 июня в страшном ДТП трагически погиб композитор Владимир Алексеевич Сапожников. Его супруга музыковед Лариса Игнатьевна Воронцовская скончалась в реанимации от полученных травм в ночь на 12 июня», – говорится в заявлении организации.
Представители творческого объединения выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер скончался на борту самолета.