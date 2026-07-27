Турция решила направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой

Hurriyet: Турция направит пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Турция планирует направить пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих 181-й эскадрильи в Эстонию, пишет Hurriyet, передает ТАСС.

Авиация примет участие в миссии Североатлантического альянса Baltic Air Policing.

«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала», – заявил подполковник турецких ВВС Оздемир.

Ротационная миссия продлится с августа по ноябрь. Главной задачей контингента станет патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, поскольку эти государства не располагают собственными боевыми самолетами.

В январе руководство НАТО запросило у Турции истребители F-16 для патрулирования эстонского воздушного пространства. Позже Министерство обороны республики анонсировало проведение таких операций с августа по ноябрь.

В рамках аналогичной миссии французские военные летчики сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Латвией.