В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
За ночь над Россией нейтрализовали 276 дронов ВСУ
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили в Ярославской области, Московском регионе, в Крыму, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае и над Черным и Азовским морями.
В этот период над Севастополем сбили три БПЛА ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 июля российские военные отразили налет 328 украинских дронов.
Днем ранее дежурные средства ПВО перехватили 210 беспилотников.