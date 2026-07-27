За ночь над Россией нейтрализовали 276 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской областями, указало ведомство в Max.

Также их уничтожили в Ярославской области, Московском регионе, в Крыму, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае и над Черным и Азовским морями.

В этот период над Севастополем сбили три БПЛА ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 июля российские военные отразили налет 328 украинских дронов.

Днем ранее дежурные средства ПВО перехватили 210 беспилотников.