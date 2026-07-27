Франция отказалась пускать Британию в многомиллиардный европейский фонд

Франция выступила против участия Британии в фонде Scaleup Europe

Tекст: Мария Иванова

Франция возражает против участия Британии в фонде Scaleup Europe, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times.

Париж недоволен тем, что Лондон, не являясь членом Евросоюза, может получить доступ к европейскому финансированию.

«Французы высказывают возражения. Их аргумент в том, что Великобритания не входит в ЕС, так почему мы должны предоставлять британцам возможности, когда нам необходимо обеспечить, чтобы эта инициатива была европейской инициативой, отвечающей интересам государств-членов ЕС», – рассказал один из европейских дипломатов.

По мнению французской стороны, заключение отдельных соглашений с Лондоном может ослабить переговорные позиции Евросоюза в преддверии саммита по перезагрузке двусторонних отношений. Как отмечают дипломаты, другие страны ЕС также задаются вопросом о выгодах от присоединения Британии к фонду и настаивают на принципе взаимных уступок.

Фонд Scaleup Europe был запущен Еврокомиссией в 2025 году для инвестиций в стратегически важные компании. Инициатива призвана повысить конкурентоспособность европейских стартапов на фоне развития технологий в США и Китае. Ожидается, что объем фонда превысит 5 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер заявил о намерении возобновить переговоры с Евросоюзом по вопросам безопасности.

Ранее Лондон не договорился с Брюсселем о присоединении к европейскому оборонному фонду SAFE. Власти Соединенного Королевства отказались платить миллиарды евро за доступ к данному кредитному инструменту.