Бывший тренер «Спартака» Каррера счел Россию безопаснее Италии

Экс-тренер «Спартака» Каррера признал Россию безопаснее Италии

Tекст: Мария Иванова

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что чувствует себя в нашей стране комфортнее, чем на родине, передает РИА «Новости».

Итальянский наставник возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» завоевали Суперкубок страны и впервые с 2001 года выиграли национальный чемпионат.

«Если кто-то спрашивает у меня что-то о России, я всегда отзываюсь хорошо; в каком-то смысле в России безопаснее, чем в Италии. Никто не должен трогать Россию, мне всегда было хорошо здесь, я всегда счастлив приезжать», – сказал Каррера.

Ранее Москву посещали итальянские чемпионы мира 2006 года Франческо Тотти, Андреа Пирло и Марко Матерацци. На Апеннинах их визиты вызвали резкую критику. Комментируя эту ситуацию, Каррера отметил, что профессиональные спортсмены едут туда, куда их приглашают, а происходящее в мире на политическом уровне их совершенно не интересует.



