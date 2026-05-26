Госсекретарь США Рубио не исключил эскалации украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио допустил дальнейшую эскалацию конфликта на Украине

Tекст: Мария Иванова

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о вероятности эскалации боевых действий в ходе украинского конфликта, передает ТАСС.

«Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое», – отметил американский дипломат. Политик пояснил, что подобная динамика характерна для любых вооруженных столкновений.

Глава внешнеполитического ведомства США, находящийся с визитом в Индии, подчеркнул, что стороны обмениваются все более мощными ударами, что ведет к дальнейшему развитию кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске перехода украинского кризиса в фазу дальнейшей эскалации.

Летом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он услышал новые предложения по урегулированию ситуации. До этого Вашингтон заявлял, то ожидал от Москвы и Киева реалистичных шагов для достижения прогресса в переговорах.