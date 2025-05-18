Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Рубио объяснил, что США сочтут прогрессом в урегулировании конфликта на Украине
Рубио заявил о желании США увидеть реалистичные предложения по Украине
Вашингтон ожидает реалистичных и рациональных предложений от России и Украины по урегулированию украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Рубио заявил, что США не намерены участвовать в бесконечных переговорах по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывают на прогресс в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон ждет появления документа, который бы демонстрировал готовность обеих сторон идти на уступки и отражал рациональный подход к урегулированию. «Но если мы увидим нечто непродуктивное, то иначе оценим эту ситуацию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.
Глава Госдепартамента отметил, что США вынуждены уделять внимание и другим мировым событиям, а не только украинскому направлению. По его словам, Америка не готова «летать по всему миру», пытаясь организовать встречи, но будет реагировать на уже назначенные переговоры. Рубио подчеркнул, что США делают все необходимое, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров, если появится такая возможность.
«Они (Россия и Украина) встретились в Турции. Они согласились обменяться документами с предложениями по прекращению огня. Если содержимое этих бумаг будет реалистичным и рациональным, тогда мы будем считать, что добились прогресса», – сказал он.
«Он (глава МИД России Сергей Лавров) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», – приводит его слова РИА «Новости».
Рубио положительно оценил прошедшие переговоры в Стамбуле, отметив, что они не были «пустой тратой времени». Он привел в пример договоренность об обмене пленных, которую назвал важным гуманитарным шагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США.
Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.
Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине.