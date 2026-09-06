Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Депутат Рады призвала украинцев бежать из Киева и запасаться дровами
Депутат Бобровская призвала украинцев бежать из Киева
Парламентарий Соломия Бобровская настоятельно рекомендовала украинцам подготовиться к тяжелому отопительному сезону, закупить дрова и временно переехать из Киева.
«У нас будут сложные осень, зима, украинцам нужно говорить правду о зиме, а не кормить обещаниями, готовьтесь, запасайтесь, выезжайте из Киева, закупайте дрова, все что угодно, готовьте школы», – приводит РИА «Новости» слова Бобровской в эфире YouTube-канала «Шелтер».
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признавался в создании запасов круп и древесины. Схожие советы давал депутат Алексей Кучеренко, призывая людей искать резервные источники обогрева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Кучеренко заявил, что отключения света на Украине спровоцируют скачок цен. В Раде сделали мрачный прогноз о грядущей зиме на Украине. Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине.