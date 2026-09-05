Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Кортеж Уиткоффа, Кушнера и Дмитриева выехал из Внуково
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера во Внуково, после чего их кортеж направился в центр Москвы.
Кортеж автомобилей спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера выехал из аэропорта Внуково, передает РИА «Новости».
Ранее Дмитриев прибыл во Внуково, чтобы встретить спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера Кушнера, которые прилетели в субботу в Москву. Автомобили направились в сторону центра российской столицы.
За некоторое время до этого правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о поездке своих спецпосланников в Москву для представления мирного плана.
Портал Axios называл датами визита переговорщиков 5 и 6 сентября.