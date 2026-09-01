  • Новость часаПрезидент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    Украине предрекли сокращение населения до 15 млн человек
    Путин констатировал необратимость формирования многополярного мира
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН
    Российские войска при освобождении Червоной Криницы заняли крупный укрепрайон
    Участниц антироссийской акции побили в Батуми
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в ФРГ
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 16:30 • Общество

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера?

    Первое сентября – День знаний не только для школьников и студентов гражданских специальностей, но и для курсантов военных вузов. В военных училищах во вторник прошли торжественные построения, а начавшие военную службу курсанты приняли присягу. Всего, по словам замглавы Минобороны Виктора Горемыкина, в этом году набрано более 56 тысяч курсантов.

    С учетом актуального боевого опыта в военных вузах обновлены учебные программы, появились новые образцы вооружения и техники, добавлены дисциплины и направления подготовки. Как сообщали в Минобороны, с 1 сентября в российских военных училищах и институтах начинается обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям, а также по 15 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

    «Сегодня система военного образования выходит на качественно новый уровень… Продолжается ее динамичное развитие, ведется масштабная модернизация... В программы обучения включаются применение новейших тренажерных комплексов, робототехнических, беспилотных и автономных систем, внедряются наработки специальной военной операции. Таким образом формируется уникальная образовательная среда, объединяющая передовые технологии, боевой опыт и фундаментальную науку», – этими словами поздравил курсантов министр обороны Андрей Белоусов.

    Но что, возможно, еще важнее – в этом году 1 сентября возобновлена работа сразу пяти военных вузов (в прошлом году – трех). Например, впервые за много лет набрал курсантов воссозданный Военный инженерно-технический университет (ВТУ), выделенный из состава Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева. Главная задача вуза – подготовка и переподготовка офицеров для новых военно-строительных подразделений.

    Воссоздано Новочеркасское высшее военное командное училище связи, где курсанты будут обучаться по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи». Также начинают учебу 200 первых курсантов возрожденного Челябинского высшего танкового училища.

    Знаковым событием стало и открытие воссозданного Высшего военно-морского училища имени Фрунзе в Петербурге.

    Это училище – прямой наследник Школы математических и навигацких наук, первого в России светского государственного учебного заведения, основанного Петром Первым в 1701 году и ставшего предшественником всей системы инженерно-технического и военного образования в России. В 1715 году в Петербурге из старших мореходных классов Навигацкой школы создали Академию морской гвардии с учреждением воинского звания гардемарин (в переводе с французского – страж моря, морской гвардеец) как переходного звания от ученика академии к младшему офицерскому чину Русского флота – мичману.

    «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – напоминает военный эксперт Василий Дандыкин.

    По словам эксперта, «через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций».

    Воссоздание вуза позволит возродить полноценную подготовку офицерских кадров для Военно-морского флота в контексте современных вызовов. За последние несколько лет сам характер морского боя и специфика применения ВМФ претерпели огромные изменения, которые и должны лечь в основу подготовки будущих морских офицеров.

    На первый взгляд, специальности, по которым будут проходить обучение наследники гардемаринов, традиционны: «Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации», «Применение и эксплуатация морского подводного вооружения надводных кораблей», «Применение и эксплуатация минного и противоминного вооружения надводных кораблей» и другие. Однако все они претерпели серьезные изменения в соответствии с боевым опытом сегодняшних дней.

    В частности, в учебную программу включено освоение современных технологий, в том числе эксплуатация и применение беспилотных и безэкипажных аппаратов (FPV-дронов и БЭК), а также борьба с ними, эксплуатация автоматизированных систем управления, работа с комплексами связи на основе широкополосного интернета, использование программного обеспечения на основе ИИ. Большое внимание уделяется тактике борьбы с пиратами и диверсантами, организации мероприятий контртеррора.

    Не менее значимо возобновление работы Ульяновского высшего авиационного училища летчиков. Накануне Дня знаний состоялся один из важных воинских ритуалов – церемония крепления полотнища знамени училища к древку.

    Долгие годы в России военных летчиков готовило единственное училище – Краснодарское (КВВАУЛ). Но СВО показала и острую потребность в военных летчиках, и необходимость более специализированной их подготовки. Ульяновское училище будет заниматься обучением пилотов военно-транспортной и дальней авиации, летчики-истребители и летчики фронтовой авиации будут по-прежнему готовиться в Краснодаре.

    Из нововведений в Ульяновске – то, что курсанты начнут реальные полеты не с третьего, как обычно, а уже со второго курса. До этого момента они будут осваивать технику с помощью тренажеров.

    «Современное высшее военное образование – высокотехнологичное,

    – сказал на открытии училища замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. – Технологии меняются настолько быстро, что тем, кто не учится, кто не вкладывает свои силы, волю, способности и таланты в получение самых современных знаний, невозможно решать боевые задачи. Мощный образовательный комплекс, который сегодня есть на ульяновской земле, обеспечит формирование нового поколения офицеров, способных выполнять самые современные и перспективные задачи».

    Новое техническое оснащение – в целом особенность перемен в военных училищах. Замминистра обороны Виктор Горемыкин указал, что к началу нового учебного года уровень оснащенности военно-учебных заведений тренажерами и симуляторами, в том числе и с применением ИИ, достиг 90%. Это значит, что практическим управлением сложнейшей боевой техникой курсанты начнут заниматься практически параллельно с изучением теоретических основ, а не после их освоения, как это было раньше. Такой подход позволяет не только ускорить обучение, но и сделать его максимально продуктивным.

    Это касается не только летчиков. Скажем, будущие офицеры-саперы проходят обучение на основе макетов, идентичных не только штатным инженерным боеприпасам российских и западных стандартов, но и наиболее распространенным типам самодельных взрывных устройств, приближенных к реальным аналогам, а также на специализированных VR-симуляторах. Также курсанты работают на специализированных площадках, спроектированных с учетом опыта СВО, с разными видами грунтов, что позволяет научиться находить и деактивировать взрывные устройства в разных условиях, включая городскую застройку и жилые помещения.

    Все это способствует росту популярности военной службы. Например, в Военную академию материально-технического обеспечения (МТО) и ее филиалы в этом году поступило более 2,5 тыс. первокурсников, при этом конкурс вырос на 10%, а всего за право учиться здесь боролись около шести тысяч человек. И эта тенденция говорит не только о растущей потребности Вооруженных сил в командных кадрах. Она еще и отражает растущее желание молодежи стать офицерами и связать свою жизнь со служением Отечеству.

    Несмотря на то, что наши армия и флот – воюющие, несмотря на сопряженный с этим профессиональный риск, престиж статуса офицера в российском обществе растет. Комплекс факторов – как материально-социальных (высокие оклады, бесплатное образование, возможность карьеры и самореализации, льготы и гарантии), так и морально-нравственных (патриотизм, потребность в служении, общественное признание) – делает профессию защитника Родины притягательной для российской молодежи «поколения Z».

    Поколение это принято порой упрекать в гедонизме, излишнем индивидуализме и склонности к депрессиям. Но опровергая эти представления, российские «зумеры» показывают, что ценности у них те же, что и у гардемаринов. И для них тоже, как говорил фельдмаршал Михаил Кутузов, «нет выше чести, чем носить русский мундир».

    Главное
    CNBC: Появление Силуанова на встрече G20 шокировало Европу
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине
    На Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах
    Грета Тунберг пожаловалась на ежедневные угрозы расправы и издевки
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики»

    Атом и российский газ реабилитировали в Германии

    Отказ от атомной энергии и российского газа был ошибкой, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Ему сделать такое признание оказалось проще, ведь эти решения принимал не он. Германия поспешила избавиться от надежной управляемой энергии в пользу непредсказуемой возобновляемой. И теперь ей придется раскошеливаться на возврат к старому. Ошибки дорого обходятся экономике. Подробности

    Перейти в раздел

    «История научила Россию быть безграничной»

    Как Восток стал частью политической культуры России? Вопрос, на который призвана ответить новая книга профессора НИУ ВШЭ, программного директора Клуба «Валдай» Тимофея Бордачева. «Если угодно, – уточняет автор, – в ней описывается, как и почему наши достойные соседи по ближайшему Востоку рано или поздно становятся нами». Подробности

    Перейти в раздел

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации