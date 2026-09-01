В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

Tекст: Борис Джерелиевский

Первое сентября – День знаний не только для школьников и студентов гражданских специальностей, но и для курсантов военных вузов. В военных училищах во вторник прошли торжественные построения, а начавшие военную службу курсанты приняли присягу. Всего, по словам замглавы Минобороны Виктора Горемыкина, в этом году набрано более 56 тысяч курсантов.

С учетом актуального боевого опыта в военных вузах обновлены учебные программы, появились новые образцы вооружения и техники, добавлены дисциплины и направления подготовки. Как сообщали в Минобороны, с 1 сентября в российских военных училищах и институтах начинается обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям, а также по 15 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

«Сегодня система военного образования выходит на качественно новый уровень… Продолжается ее динамичное развитие, ведется масштабная модернизация... В программы обучения включаются применение новейших тренажерных комплексов, робототехнических, беспилотных и автономных систем, внедряются наработки специальной военной операции. Таким образом формируется уникальная образовательная среда, объединяющая передовые технологии, боевой опыт и фундаментальную науку», – этими словами поздравил курсантов министр обороны Андрей Белоусов.

Но что, возможно, еще важнее – в этом году 1 сентября возобновлена работа сразу пяти военных вузов (в прошлом году – трех). Например, впервые за много лет набрал курсантов воссозданный Военный инженерно-технический университет (ВТУ), выделенный из состава Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева. Главная задача вуза – подготовка и переподготовка офицеров для новых военно-строительных подразделений.

Воссоздано Новочеркасское высшее военное командное училище связи, где курсанты будут обучаться по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи». Также начинают учебу 200 первых курсантов возрожденного Челябинского высшего танкового училища.

Знаковым событием стало и открытие воссозданного Высшего военно-морского училища имени Фрунзе в Петербурге.

Это училище – прямой наследник Школы математических и навигацких наук, первого в России светского государственного учебного заведения, основанного Петром Первым в 1701 году и ставшего предшественником всей системы инженерно-технического и военного образования в России. В 1715 году в Петербурге из старших мореходных классов Навигацкой школы создали Академию морской гвардии с учреждением воинского звания гардемарин (в переводе с французского – страж моря, морской гвардеец) как переходного звания от ученика академии к младшему офицерскому чину Русского флота – мичману.

«Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – напоминает военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, «через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций».

Воссоздание вуза позволит возродить полноценную подготовку офицерских кадров для Военно-морского флота в контексте современных вызовов. За последние несколько лет сам характер морского боя и специфика применения ВМФ претерпели огромные изменения, которые и должны лечь в основу подготовки будущих морских офицеров.

На первый взгляд, специальности, по которым будут проходить обучение наследники гардемаринов, традиционны: «Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации», «Применение и эксплуатация морского подводного вооружения надводных кораблей», «Применение и эксплуатация минного и противоминного вооружения надводных кораблей» и другие. Однако все они претерпели серьезные изменения в соответствии с боевым опытом сегодняшних дней.

В частности, в учебную программу включено освоение современных технологий, в том числе эксплуатация и применение беспилотных и безэкипажных аппаратов (FPV-дронов и БЭК), а также борьба с ними, эксплуатация автоматизированных систем управления, работа с комплексами связи на основе широкополосного интернета, использование программного обеспечения на основе ИИ. Большое внимание уделяется тактике борьбы с пиратами и диверсантами, организации мероприятий контртеррора.

Не менее значимо возобновление работы Ульяновского высшего авиационного училища летчиков. Накануне Дня знаний состоялся один из важных воинских ритуалов – церемония крепления полотнища знамени училища к древку.

Долгие годы в России военных летчиков готовило единственное училище – Краснодарское (КВВАУЛ). Но СВО показала и острую потребность в военных летчиках, и необходимость более специализированной их подготовки. Ульяновское училище будет заниматься обучением пилотов военно-транспортной и дальней авиации, летчики-истребители и летчики фронтовой авиации будут по-прежнему готовиться в Краснодаре.

Из нововведений в Ульяновске – то, что курсанты начнут реальные полеты не с третьего, как обычно, а уже со второго курса. До этого момента они будут осваивать технику с помощью тренажеров.

«Современное высшее военное образование – высокотехнологичное,

– сказал на открытии училища замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. – Технологии меняются настолько быстро, что тем, кто не учится, кто не вкладывает свои силы, волю, способности и таланты в получение самых современных знаний, невозможно решать боевые задачи. Мощный образовательный комплекс, который сегодня есть на ульяновской земле, обеспечит формирование нового поколения офицеров, способных выполнять самые современные и перспективные задачи».

Новое техническое оснащение – в целом особенность перемен в военных училищах. Замминистра обороны Виктор Горемыкин указал, что к началу нового учебного года уровень оснащенности военно-учебных заведений тренажерами и симуляторами, в том числе и с применением ИИ, достиг 90%. Это значит, что практическим управлением сложнейшей боевой техникой курсанты начнут заниматься практически параллельно с изучением теоретических основ, а не после их освоения, как это было раньше. Такой подход позволяет не только ускорить обучение, но и сделать его максимально продуктивным.

Это касается не только летчиков. Скажем, будущие офицеры-саперы проходят обучение на основе макетов, идентичных не только штатным инженерным боеприпасам российских и западных стандартов, но и наиболее распространенным типам самодельных взрывных устройств, приближенных к реальным аналогам, а также на специализированных VR-симуляторах. Также курсанты работают на специализированных площадках, спроектированных с учетом опыта СВО, с разными видами грунтов, что позволяет научиться находить и деактивировать взрывные устройства в разных условиях, включая городскую застройку и жилые помещения.

Все это способствует росту популярности военной службы. Например, в Военную академию материально-технического обеспечения (МТО) и ее филиалы в этом году поступило более 2,5 тыс. первокурсников, при этом конкурс вырос на 10%, а всего за право учиться здесь боролись около шести тысяч человек. И эта тенденция говорит не только о растущей потребности Вооруженных сил в командных кадрах. Она еще и отражает растущее желание молодежи стать офицерами и связать свою жизнь со служением Отечеству.

Несмотря на то, что наши армия и флот – воюющие, несмотря на сопряженный с этим профессиональный риск, престиж статуса офицера в российском обществе растет. Комплекс факторов – как материально-социальных (высокие оклады, бесплатное образование, возможность карьеры и самореализации, льготы и гарантии), так и морально-нравственных (патриотизм, потребность в служении, общественное признание) – делает профессию защитника Родины притягательной для российской молодежи «поколения Z».

Поколение это принято порой упрекать в гедонизме, излишнем индивидуализме и склонности к депрессиям. Но опровергая эти представления, российские «зумеры» показывают, что ценности у них те же, что и у гардемаринов. И для них тоже, как говорил фельдмаршал Михаил Кутузов, «нет выше чести, чем носить русский мундир».