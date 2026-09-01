В РПЦ прокомментировали нападение прихожанина в московском храме

Священник Волков выразил сожаление из-за гибели нападавшего в московском храме

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков рассказал, что в церкви молятся о здоровье пострадавших и упокоении нападавшего, передает РИА «Новости».

«Мы сожалеем об этом происшествии. Очень печально, что эта история произошла и что завершилась смертью нападавшего. Молимся об упокоении этого человека и здоровье пострадавших», – сказал Волков.

Представитель РПЦ предположил, что прохожий, застреливший агрессора, действовал в целях самообороны или защиты окружающих. При этом он призвал дождаться официальных результатов расследования.

Священник также отметил, что настоятель храма иерей Михаил (Сергеев) имеет медицинское образование и духовно окормляет психиатрическую больницу.

По словам Волкова, предвидеть неадекватные действия людей с психическими расстройствами крайне сложно, особенно если они находятся в стадии ремиссии и не проходят стационарное лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, случайный прохожий ликвидировал вооруженного лопатой нападавшего возле московского храма.

Стрелявший мужчина легально владел травматическим оружием. Напавший на прихожан злоумышленник состоял на учете в психоневрологическом диспансере.