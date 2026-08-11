Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2
Минпромторг сообщил о планах оснастить самолет Ан-2 новым российским двигателем
Программа обновления «кукурузника» продолжается: благодаря недавней сертификации легендарный биплан Ан-2 получит современные модификации и новый отечественный двигатель мощностью 1600 лошадиных сил, отметили в Минпромторге.
Программа обновления знаменитого «кукурузника» остается в силе, передает РИА «Новости».
«Программа по модернизации Ан-2 не свернута. 3 июля 2026 года Росавиация выдала сертификат типа на самолет Ан-2, разработчиком которого является СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Таким образом, с учетом получения этого документа открылась возможность дальнейшей модернизации самолета в рамках действующего законодательства», – заявили в министерстве.
Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации уже ведут разработку нового отечественного турбовинтового двигателя. Его мощность составит до 1600 лошадиных сил. В будущем этот агрегат планируют использовать для оснащения обновленных версий машины.
Ранее заместитель главы ведомства Геннадий Абраменков отмечал, что сертификация позволяет проводить замену силовой установки и создавать различные модификации борта. Оригинальный легкий многоцелевой биплан был разработан в 1947 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2.
Глава Минпромторга Антон Алиханов опроверг статус нового самолета «Байкал» в качестве прямой замены «кукурузнику».
Минпромторг запланировал старт поставок первых «Байкалов» с отечественным двигателем на 2027 год.