В Татарстане 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

После ДТП с автобусом в Татарстане госпитализировали 11 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

13 человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса в Алексеевском районе Татарстана. ДТП произошло на трассе Р-239 «Казань — Оренбург». Десять пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Чистопольскую центральную районную больницу две бригады скорой помощи, еще трое обратились к медикам самостоятельно, сообщил РИА «Новости» представитель регионального минздрава.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг.

«13 пострадавших осмотрены. Госпитализированы 11 человек, двое отказались от стационарного лечения. Помощь оказывается в полном объеме. В переводе на другой уровень не нуждаются», - отметили в Минздраве Татарстана.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что детей среди получивших травмы участников аварии не оказалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в Лаишевском районе Татарстана в ДТП с автобусом пострадали четверо детей-хоккеистов.

В середине того же месяца в республике уснувший водитель опрокинул междугородний пассажирский автобус в кювет. В мае в результате столкновения двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани травмы получили десять человек.