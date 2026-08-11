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Россия осудила решение перенести останки лидера ОУН из Роттердама на Украину
Российская сторона осудила эксгумацию останков одного из основателей и руководителей ОУН* (признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца на кладбище Кросвейк в Роттердаме. В посольстве РФ в Гааге заявили, что решение перевезти останки на Украину свидетельствует о неспособности нынешних украинских властей предложить созидательную основу для развития государства.
Представитель мэра Роттердама подтвердил факт эксгумации останков Евгения Коновальца, руководителя запрещенной в России террористической организации ОУН*, на местном кладбище Кросвейк, передает РИА Новости. Процедура была проведена во вторник с целью дальнейшего перезахоронения на Украине.
В посольстве России в Гааге прокомментировали эти действия украинской стороны. Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги свидетельствуют о неспособности нынешнего руководства страны предложить созидательную основу для строительства государства.
«Поэтому они и побираются сейчас по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть», – заявили представители российской дипмиссии. По их мнению, единственным фундаментом для украинских властей остается ненависть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты извлекли прах Евгения Коновальца из могилы на роттердамском кладбище.
Месяцем ранее украинское правительство постановило перевезти останки главаря ОУН на Национальное военное мемориальное кладбище.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении киевских властей создать масштабный пантеон для радикалов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ