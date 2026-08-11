Мэр Сеуты заявил о невыносимой ситуации в городе из-за мигрантов

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас пожаловался на миграционный кризис в городе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мэр-президент испанского анклава в Африке Сеута Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса. По его словам, около 10 тыс. мигрантов все еще остаются на территории города, сообщает РИА «Новости».

«Это превращается в невыносимую ситуацию. Жители Сеуты, полностью имея на это право, чувствуют возмущение, беспокойство и брошенность», – заявил Вивас журналистам.

Он отметил, что недовольство горожан вызвано серьезным влиянием наплыва нелегалов на повседневную жизнь и уязвимостью границы с Марокко. Градоначальник подчеркнул, что реакция центрального правительства Испании не соответствует масштабам произошедшего.

Напомним, в конце июля Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции. Как сообщил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, в страну из Марокко проникли около 72 тыс. человек, из которых около 70 тысяч уже вернулись обратно.

Ранее Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительно выдворить всех марокканских нелегальных мигрантов.

До этого МВД Испании отчиталось о возвращении на родину почти 70 тысяч незаконно проникших в город иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для сдерживания массового притока беженцев власти страны направили в автономный регион дополнительные силы полиции и армии.