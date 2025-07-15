Володин раскрыл подробности закона о лишении приобретенного гражданства

Володин сообщил о расширении оснований лишения приобретенного гражданства

Tекст: Вера Басилая

Володин в Telegram-канале напомнил, что на прошлой неделе в первом чтении приняли законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России до 72 статей УК РФ.

По словам Володина, на обсуждении с депутатами предложили дополнить этот список еще девятью статьями, включая такие преступления, как убийство, развратные действия в отношении ребенка, организация проституции с участием несовершеннолетних и изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними.

Также обсуждается добавление статей за групповое изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера при отягчающих обстоятельствах, организацию незаконной миграции и преступления с экстремистским или террористическим мотивом.

Володин отметил, что планируется принять закон до 23 июля и подчеркнул: «Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы».

Госдума ранее предложила рассмотреть введение дополнительных госпошлин для мигрантов.

Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.

В парламент также внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, включая сексуальное насилие.