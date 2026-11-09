Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Вдовиченков предсказал замену киноактеров искусственным интеллектом
Актер Вдовиченков: Искусственный интеллект со временем заменит актеров в кино
Искусственный интеллект со временем может практически полностью заменить актеров в кинематографе, но живого человека на театральной сцене не заменит ничто, заявил актер Владимир Вдовиченков.
«Я студентов пугаю! Говорю: через 10 лет мы будем не нужны в кино. Вместо нас все будет рисовать компьютер. Это дешево, быстро, удобно. Но какие бы совершенные технологии ни появились, живого человека на сцене ничто не заменит. Даже робот будет запрограммирован другим человеком, с его идеями и мыслями. Для кинематографа ИИ – огромное подспорье, а для актеров – большая опасность», – заявил Вдовиченков ТАСС.
Артист добавил, что кино в будущем будет практически полностью создаваться на компьютере, включая самих актеров, и повезет тем, кто успел «заработать себе лицо».
Актер привел пример из жизни, свидетельствующий о появлении подобной практики в индустрии. По его словам, одной популярной актрисе предложили не приезжать на съемки рекламы, а просто подписать разрешение на использование ее образа, который планировали «нарисовать» на компьютере, однако она отказалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о способности ИИ обманывать операторов.
В сентябре народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков рассказал о потере искусством всякого смысла в случае замены человека искусственным интеллектом.
В августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил возможность нейросетей вытеснить оружие массового поражения из геополитического противостояния.