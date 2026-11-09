Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Эксперимент на мегаустановке СКИФ решили провести до конца ноября
Эксперимент на мегаустановке СКИФ в Сибири решили провести в ноябре
На новой научной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) планируется провести первый эксперимент до конца ноября, заявил директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев.
«Мы с 25–26 ноября начнем уже работать полноценно с пучками. Сейчас фактически мы завершали самые сложные этапы процесса комплексной пусконаладки, которые невозможно было сделать раньше… Сейчас завершается процесс финальной выставки элементов основного кольца… Вот этим определяется начало эксперимента», – цитирует Логачева РИА «Новости».
Для проведения первого научного эксперимента потребуется всего один день.
Специалистам необходимо добиться стабильной циркуляции пучка электронов в большом кольце радиусом 476 метров и выставить все магниты с точностью до десятой доли миллиметра. Для последующей полноценной работы синхротрона понадобится еще более тонкая наладка систем стабилизации по температуре воздуха и уровню магнитных полей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке СКИФ.
Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров сообщал о планах провести первый научный эксперимент до конца текущего года.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о возможности начала исследований на установке в 2027 году.