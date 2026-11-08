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    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Россия может стать газовой опорой для Ирана
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Ольга Самофалова

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно, и куда он собрался экспортировать российский газ?

    Россия и Иран обсуждают возможности поставок газа из России в Иран для покрытия внутреннего дефицита и последующего его экспорта в соседние страны, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью иранскому гостелевидению IRIB по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    В июне 2024 года был подписан стратегический меморандум между Газпромом и NIGC по проработке газовых поставок в Иран.

    Почему Иран, который является вторым по запасам газа после России мировым игроком и который разрабатывает крупнейшее в мире газовое месторождение «Южный Парс« в акватории Персидского залива, не может обеспечить сам себя газом?

    «Во-первых, потому что вся ресурсная база, в том числе крупнейшее в мире газовое месторождение «Южный парс», находятся на юге страны. Во-вторых, особенность газовой системы Ирана заключает в том, что у страны фактически нет подземных хранилищ газа. Даже Россия летом закачивает газ в свои подземные хранилища газ, чтобы балансировать энергопотребление зимой. Европейцы и украинцы тоже закачивают газ в подземные хранилища для потребления зимой. А у Ирана нет такого. Поэтому зимой ему приходится максимально увеличить объемы добычи газа, и качать этот газ с юга на севере страны, где потребление растет. Это занимает время, это хлопотно, неэффективно, и иранцы не всегда успевают обеспечить север страны газом, поэтому приходится даже ограничивать его потребление там», - поясняет ситуацию Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Поэтому Россия фактически будет выступать для Ирана в качестве газового хранилища, чтобы зимой крупные потребители газа на севере Ирана, например, Тегеран, смогли получать газ из России в достаточном объеме,

    добавляет эксперт. То есть речь идет не о круглогодичных поставках газа из России в Иран, а о сезонной истории. Детали проекта не раскрываются, что речь может идти о поставках 2 млрд кубометров газа в случае с сезонной историей.

    «Возить газ с юга мешает география. Почти весь иранский газ идет из Асалуйе на берегу Персидского залива, а самые холодные и населенные провинции лежат на севере, за горами. Газопровод от Асалуйе до турецкой границы тянется больше чем на 2000 км. В морозы магистрали работают на пределе, давление в конце системы падает, и электростанции с заводами переходят на мазут», - объясняет эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

    По его словам, Иран добывает 700 млн кубометров газа в сутки, а пиковое потребление в январе доходило до 882 млн кубометров в сутки. Плюс дефицит создается из-за ударов по «Южному Парнасу«: После мартовских ударов страна потеряла около 230 млн кубометров суточной мощности газопереработки, вернуть удалось около 100 млн. Этой зимой пиковый дефицит может составить примерно в 400 млн кубометров в сутки, оценивал глава NIGC.

    «Прелесть проекта поставок газа зимой в Иран заключается в том, что никаких многомиллиардных инвестиций делать не надо, трубы из России в Азербайджан уже есть, из Азербайджана в Иран тоже, газотранспортные системы подключены»,

    - говорит Юшков. Россию и Азербайджан соедиянет газопровод «Моздок - Казимагомед, а Азербайджан и Иран - советский газопровод Хаджикабул-Астара-Абадан мощностью 10 млрд кубометров.

    Трубы уже есть и почти пустуют, поэтому первые 1,8–2 млрд кубометров в год можно пустить за несколько недель после подписания контракта, говорит Вакилян. Однако к этой зиме он ничего существенного не ждет, так как стороны спорят не только о цене, но вероятно и об условиях более ровного отбора газа в течение года с условием «бери или плати».

    Однако Юшков не исключает, что контракт может быть подписан в ближайшее время, и поставки газа могут пойти уже этой зимой. Потому что этот проект выгоден всем. Иран закроет зимние потребности в газе. Россия - получает новый рынок сбыта, хоть и не такой маржинальный, как европейский, но это все равно дополнительный доход и для государства через экспортные пошлины, и для Газпрома. Азербайджан - деньги за транзит.

    Почему же контракт не был подписан раньше, учитывая, что первые договоренности были достигнуты еще в 2024 году? «Его не подписали раньше из-за осложнений взаимоотношений России и Азербайджана. Полностью отношения еще не восстановились, но успокоились, и мы опять вернулись к иранскому проекту, который выгоден всем, поэтому газ может пойти уже этой зимой», - считает Юшков.

    Когда-то Узбекистан тоже начинал с сезонных поставок газа из России только зимой, но с тех пор перешел на круглогодичные закупки нашего газа, потому что собственная добыча падает. Однако в Иране другая ситуация: здесь добыча не падает, а растет.

    Поэтому Юшков сомневается, что этот сезонный иранский проект перерастет в кругодичные поставки газа из России. И тем более, что будет реализована вторая идея - нарастить поставки газа для реэкспорта в Пактистан и Индию или даже в виде СПГ. Назывался потенциальный объем поставок до 55 млрд кубометров газа в год.

    «Я думаю маловероятно, что Россия начнет качать десятки миллиардов кубометров газа в Индию. Потому что Иран сам хочет продавать свой газ в Индию, Пакистан и так далее. Причем, Иран со своей стороны построил трубу в Пакистан, но из-за напряженных отношений Пакистана и Индии дальше никто трубопровод не строит.

    Кроме того, возникают санкционный риски. Кроме того, для россии тащить газ на такое огромное расстояние в Индию может быть слишком дорого. Поэтому иранский рынок - это скорее не очень большой сезонный рынок сбыта для нас», - заключает Юшков.

    Однако в последнее время сама возможность поставок газа из России в Иран приобрела для последней еще одно важное значение. Если будут бить по газовой инфраструктуре Ирана, то Россия станет подпоркой и сможет обеспечить газовую безопасность Ирана, говорит Юшков. Конечно, если не будут уничтожены трубы, по которым мог бы идти российский газ.

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