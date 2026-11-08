Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
SpaceX назначила испытательный пуск Starship на середину ноября
SpaceX решила провести 15-й испытательный пуск Starship 13 ноября
Компания SpaceX планирует провести 15-й испытательный пуск ракетной системы Starship 13 ноября, впервые попытавшись захватить обе ступени во время полета.
«Пятнадцатый пуск Starship может состояться уже в пятницу, 13 ноября, при условии получения разрешения от регулирующих органов», – сообщила компания.
В SpaceX отметили, что окно для пуска будет доступно в 16:45 центрального стандартного времени (01:45 мск 14 ноября) и продлится 75 минут. Система Starship должна совершить около 14 кругов вокруг Земли за 22 часа. В ходе полета планируется первая попытка захвата тяжелого ракетного ускорителя Super Heavy V3 и самого корабля на стартовую площадку, передает РИА «Новости».
Кроме того, в рамках испытательного полета будут запущены 26 спутников Starlink V3. Успешное возвращение обеих ступеней станет важным шагом к созданию полностью многоразовой ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу SpaceX анонсировала первый захват второй ступени системы Starship в предстоящем 15-м испытательном пуске.
Ранее глава компании Илон Маск сообщил о срыве очередного испытательного полета из-за отказа двигателей.
Также испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом корабля завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой.