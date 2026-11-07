Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
SpaceX анонсировала первый захват ступени корабля Starship на стартовой площадке
Компания SpaceX назначила первую попытку захвата корабля Starship на 13 ноября
Американская компания SpaceX намерена впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship в ходе предстоящего 15-го испытательного пуска.
Американская компания предпримет попытку вернуть вторую ступень системы на стартовую площадку во время 15-го испытательного пуска. До этого контролируемому захвату подвергалась лишь первая ступень в виде ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль совершал приводнение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу SpaceX.
Старт миссии запланирован на 13 ноября. Ожидается, что при возвращении на Землю аппарат пролетит над югом Техаса и северной частью Мексики. На случай возникновения непредвиденных проблем разработчики предусмотрели специальный алгоритм безопасного досрочного завершения полета.
Предыдущие испытания системы прошли 28 сентября. Несмотря на взрыв корабля после посадки в Тихом океане, создатели не сочли это провалом. Аппарат не совершил намеченные шесть витков вокруг планеты, однако впервые осуществил полный выход на орбиту и вывел в космос 26 спутников связи Starlink нового поколения.
Многоразовая космическая система Starship проектируется как универсальное средство для вывода аппаратов и пилотируемых миссий на околоземную орбиту, а также полетов к Луне, Марсу и более далеким небесным телам. Конструкция предполагает вертикальную посадку как для самого корабля, так и для ускорителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре разрабатываемый для полетов на Луну и Марс космический корабль Starship совершил старт в свой первый полноценный орбитальный полет вокруг Земли.
В том же месяце в ходе 14-го испытательного полета компания SpaceX впервые собралась вывести ракету на орбиту Земли.
В июле с космодрома в штате Техас стартовала ракета-носитель с прототипом корабля в рамках 13-го испытательного полета.