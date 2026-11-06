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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    6 ноября 2026, 09:55 • Новости дня

    На Солнце зафиксировали рост вспышечной активности

    ИКИ РАН: Индекс вспышечной активности на Солнце вырос с 2 до 5 баллов

    Tекст: Мария Иванова

    Рост вспышечной активности наблюдается на Солнце, ее индекс за последние сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце начиная с четверга наблюдается рост вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    По-настоящему крупных событий пока нет, но в целом формируется явная вспышечная серия. Индекс активности за сутки вырос с двух до пяти по 10-балльной шкале и находится в данный момент в оранжевой зоне.

    Вспышечная серия началась с события уровня M3.6, которое стало самым сильным с 10 октября. Вспышка наблюдалась в группе пятен 4566, являющейся сейчас крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. Вопреки ожиданиям, вся последующая серия оказалась никак не связанной с данной областью. Вспышки в пятницу утром бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.

    В части геомагнитной активности остается в силе прогноз на магнитные бури, которые должны начаться в ночь на субботу. Предварительный уровень бурь – G1 (слабые). Причиной является воздействие на Землю крупной корональной дыры, одной из самых больших в текущем году. Период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным – от пяти до семи суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. В тот же день ученые предупредили об образовании на Солнце огромной корональной дыры.

    В понедельник на Солнце произошла слабая вспышка класса С, прервавшая четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    В России начались автономные испытания нового космического корабля

    Корабль для полетов к Луне вышел на этап подготовки к летным испытаниям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разработчики перспективного транспортного корабля нового поколения перешли к этапу подготовки аппарата к летным испытаниям, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

    «Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – рассказал Серов ТАСС.

    Специалист отметил, что аппарат разрабатывался для полетов со второй космической скоростью в рамках лунной программы и экспедиций к астероидам. При этом летные испытания перспективного корабля пройдут на околоземной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель российской лунной программы Лев Зеленый заявил о перспективах превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению спутника Земли на конгрессе в Турции.

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    4 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Списанная космическая обсерватория НАСА начала падение на Землю

    CNN: Отработавший 22 года американский телескоп сошел с орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift, проработавшая на орбите почти 22 года, вошла в атмосферу Земли, при этом часть ее обломков должна достигнуть поверхности.

    Обсерватория массой более 1,4 т завершит свое существование рано утром в среду, сгорев при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет CNN.

    В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что некоторые фрагменты аппарата все же упадут на поверхность планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен, примерно 1 к 2100», – говорится в заявлении НАСА.

    Ожидается, что обломки упадут в широкой полосе между 20,6 градуса южной и северной широты, которая охватывает Центральную и Южную Америку, Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, северную часть Австралии и обширные участки океана.

    Телескоп Swift был запущен в 2004 году для изучения гамма-всплесков и мощных космических взрывов. Снижение аппарата ускорилось из-за повышения солнечной активности, а предпринятая в июле попытка запустить спасательную миссию и поднять орбиту обсерватории потерпела неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в НАСА сообщили о скором разрушении телескопа Swift в плотных слоях атмосферы из-за провала попытки поднять его орбиту.

    В июне американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории.

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    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    5 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Российское научное судно с полярниками отправилось в Антарктиду

    Из Петербурга в Антарктиду вышло научное судно «Академик Федоров» с полярниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» с участниками 72-й Российской антарктической экспедиции вышло из Петербурга к берегам Антарктиды для проведения исследований, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

    Судно доставит на отечественные полярные станции топливо, продукты, оборудование и необходимые строительные материалы, сообщил институт в своем Telegram-канале.

    «В этом году мы рассчитываем реализовать очень амбициозный проект в районе станции «Восток» и получить уникальные данные, которые прольют свет на глобальные климатические изменения и процессы, происходящие на планете», – заявил директор института Александр Макаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной известный путешественник и священник Федор Конюхов заявил о планах возведения православного храма на российской исследовательской станции в Антарктиде. В мае ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния шельфовых ледников на континенте. В феврале Конюхов отметил необходимость создания экологического десанта из-за больших объемов пластика на острове Смоленск.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    3 ноября 2026, 19:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег и около нуля градусов предстоящей ночью

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается прирост снежного покрова до 0,5 см, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ночью в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, количество осадков может составить 1-2 мм, а прирост снега – до 0,5 см», – заявил собеседник ТАСС.

    Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве ночью от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр России спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве и Подмосковье.

    В субботу ведомство сообщило об установлении временного снежного покрова в столице.

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    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

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    3 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Вьетнам вошел в исследовательскую программу российского ядерного реактора МБИР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вьетнамский институт атомной энергии подписал меморандум о взаимопонимании для участия в исследованиях на базе строящегося в России многоцелевого научного ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщила госкорпорация «Росатом».

    Как уточнили в госкорпорации, Вьетнам вошел в проект центра исследований на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого научного ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что лидер консорциума «Международный центр исследований на базе реактора МБИР» и Вьетнамский институт атомной энергии (Vinatom) подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ подтверждает готовность сторон развивать сотрудничество на научной платформе международного центра исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

    В том же месяце Росатом сообщил о партнерстве с Вьетнамом по созданию российского многоцелевого научного комплекса.

    В апреле делегация госкорпорации провела переговоры с китайскими коллегами о возможности проведения научных экспериментов на исследовательском реакторе МБИР.

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    4 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Россиянам объяснили, как наблюдать три метеорных потока в ноябре

    Над Россией предсказали прохождение метеорных потоков Тауриды и Леониды в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ноябре жители России смогут наблюдать сразу три метеорных потока: Южные и Северные Тауриды, а также Леониды.

    Первыми максимума достигнут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 11–12 ноября. Эти потоки известны медленными и яркими метеорами, пишет Ura.ru.

    Главным астрономическим событием месяца станут Леониды, их максимум ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. При идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва, поэтому для поиска потока можно ориентироваться на самую яркую звезду этого созвездия – Регул.

    Отмечается, что для наблюдения за метеорными потоками не понадобятся телескопы и бинокли, достаточно выбрать место с открытым обзором вдали от яркого освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября.

    В прошлом месяце доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин спрогнозировал метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.

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    3 ноября 2026, 10:18 • Новости дня
    Электрическая стимуляция мозга повысила умственную работоспособность

    New Scientist: Стимуляция мозга током ускорила реакцию ценой сильной усталости

    Tекст: Мария Иванова

    Стимуляция участка мозга микротоками помогает лучше справляться с тяжелыми умственными задачами, но после нее наступает сильная усталость, выяснили ученые из Мюнхенского университета.

    Германская команда исследователей изучила, как воздействие электрического тока на дорсолатеральную префронтальную кору влияет на мотивацию к решению интеллектуальных задач. Об этом пишет New Scientist.

    В эксперименте принял участие 31 здоровый доброволец. «Они показали лучшие результаты. Однако это сопровождалось снижением мотивации в конце», – заявила исследователь Хунгмей Ся.

    Стимулирующая терапия увеличила среднюю скорость реакции до 0,98 секунды по сравнению с 1,12 секунды у тех испытуемых, которые получали плацебо.

    Выяснилось, что стимуляция повышает уровень глутамата в мозге, что и является причиной ментальной усталости. Ученые советуют делать перерывы для отдыха, чтобы не допустить избытка этого нейромедиатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ученые Университетского колледжа Лондона сделали вывод о негативном влиянии продолжительных финансовых проблем в молодом и среднем возрасте на работу мозга в будущем.

    В августе врач-терапевт Юлия Кондальская связала снижение концентрации и быструю умственную утомляемость в молодом возрасте с хроническим стрессом.

    Ранее ученые обнаружили совпадение функциональной организации мозга у плода на 61% с показателями взрослого человека.

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    3 ноября 2026, 10:14 • Новости дня
    Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников молодых учителей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для молодых учителей.

    Перечень поручений по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности опубликован на сайте Кремля.

    «Подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку лиц по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», – говорится в документе.

    Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Срок исполнения – 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поблагодарил финалистов Всероссийского конкурса наставников за вклад в воспитание подрастающего поколения.

    Владимир Путин заявил о невозможности достижения технологического суверенитета России без учителей и наставников.

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    5 ноября 2026, 22:40 • Новости дня
    На Солнце произошла самая сильная с начала октября вспышка

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг вечером на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М, ставшая самой сильной за последние четыре недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной с 10 октября, сообщила лаборатория в Telegram.

    Отмечается, что событие является средним по абсолютным величинам, но сильно выделяется на фоне почти полного отсутствия вспышек в последний месяц. Место формирования взрыва находится недалеко от направления на Землю, поэтому выброшенные плазменные облака способны долететь до планеты.

    Специалисты уточнили, что точное время события – 21.33 мск. Место формирования – группа пятен номер 4566, которая относится к высшему классу сложности (Beta-Gamma-Delta).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученые сообщили о слабой вспышке класса С на Солнце после четырехдневного отсутствия активности.

    В субботу на Земле неожиданно началась планетарная магнитная буря уровня G2. В воскресенье вызвавшая полярные сияния над Россией магнитная буря подошла к концу.

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    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    В Польше раскол лечат национальным страхом

    Соцопросы показали отношение поляков к тому, что одни называют госпереворотом, а другие, наоборот, восстановлением конституционного порядка. Налицо национальный раскол, уврачевать который пытаются, откопав в национальном самосознании страхи о «российской угрозе». Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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