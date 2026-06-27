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НАСА сообщило о подготовке миссии по спасению обсерватории Swift
Космическое агентство НАСА готовится запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift, следует из заявления на официальном сайте агентства.
Космическое агентство НАСА готовится запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift, передает РИА «Новости». Старт миссии запланирован не ранее 30 июня в 13.23 по московскому времени с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана.
«Роботизированный спутник обслуживания LINK... состыкуется с Swift, схватит его и постепенно поднимет на заданную высоту в течение нескольких месяцев, предотвратив его возвращение в атмосферу Земли в конце этого года», – говорится в заявлении агентства.
Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Шон Домагал-Голдман назвал эту миссию сопряженной с большим риском, но сулящей серьезную выгоду. По его словам, обсерватория играет важную роль в космическом флоте, и попытка ее спасти обойдется дешевле, чем создание и запуск нового аналогичного аппарата.
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