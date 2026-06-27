НАСА сообщило о подготовке миссии по спасению обсерватории Swift

Tекст: Дмитрий Зубарев

Космическое агентство НАСА готовится запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift, передает РИА «Новости». Старт миссии запланирован не ранее 30 июня в 13.23 по московскому времени с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана.

«Роботизированный спутник обслуживания LINK... состыкуется с Swift, схватит его и постепенно поднимет на заданную высоту в течение нескольких месяцев, предотвратив его возвращение в атмосферу Земли в конце этого года», – говорится в заявлении агентства.

Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Шон Домагал-Голдман назвал эту миссию сопряженной с большим риском, но сулящей серьезную выгоду. По его словам, обсерватория играет важную роль в космическом флоте, и попытка ее спасти обойдется дешевле, чем создание и запуск нового аналогичного аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА Джаред Айзекман запланировал обсудить с Россией совместную работу по МКС.

Американское космическое агентство планирует применять дроны для создания лунной базы.

Россия отправит на орбиту собственную космическую обсерваторию осенью 2031 года.