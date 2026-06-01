НАСА сообщило о планах строить лунную базу дронами и ИИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты из США собираются внедрить передовые разработки при создании постоянной инфраструктуры в космосе, передает РИА «Новости». Глава профильной программы Карлос Гарсиа-Галан подчеркнул важность новых технологий.

«ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», - заявил Гарсиа-Галан.

Сейчас проект находится на начальном этапе, поэтому инженеры действуют методом проб и ошибок. Представитель агентства пояснил, что разработчики только определяют необходимые системы и инструменты для установки.

Ранее было объявлено о строительстве базы в три этапа. Сначала планируется доставить транспорт и создать энергетическую инфраструктуру. Затем появится подобие земной логистики, а финалом станет обеспечение длительного пребывания человека на Луне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство допустило перспективу совместной работы с российскими специалистами над проектом обитаемой станции.

В конце мая агентство заказало посадочные модули и беспилотники для масштабной лунной инфраструктуры.

Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал начать строительство базы после высадки астронавтов в 2028 году.