Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией
Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.
Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.
«Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.
Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.
Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.