Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Сомалийские пираты захватили танкер с топливом у побережья Пунтленда
По сообщениям местных чиновников и британских морских властей, танкер с нефтепродуктами был захвачен предположительно сомалийскими пиратами у северо-восточного побережья Сомали.
Судно было задержано в среду в водах между прибрежными городами Хафун и Бандарбейла в регионе Бари провинции Пунтленд, когда следовало из портового города Бербера в Сомалиленде в Могадишо, сообщает сайт радиостанции Dalsan.
Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило инцидент, заявив, что неизвестные лица поднялись на борт судна и взяли под контроль его навигацию в сомалийских водах.
По имеющимся данным, танкер, который переводил топливо, принадлежит пакистанским бизнесменам. Власти пока не разглашают точное количество членов экипажа на борту и их гражданство.
Официальной информации о состоянии экипажа нет, и ни одна группа публично не взяла на себя ответственность за его предполагаемый захват.