Вашингтон проигнорировал письмо Зеленского о новых поставках систем ПВО

Tекст: Катерина Туманова

На фоне опасений того, что иностранные, а главное американские, дипломаты спешно покидают Киев глава киевского режима Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой о предоставлении большего количества зенитных боеприпасов американского производства, сообщает NBC News.

«Довольно редко лидер другого государства одновременно обращается с письмом и к президенту, и к Конгрессу, но сейчас ситуация требует действий, быстрых и эффективных действий. Важно, чтобы Америка услышала Украину», – заявил Зеленский о письме в вечернем видеообращении.

В письме украинский лидер призвал Трампа и Конгресс увеличить поставки средств противовоздушной обороны, в частности, ракет Patriot PAC-3 и других систем ПВО, предупредив, что поставки на Украину опасно иссякают, поскольку война с Ираном перетягивает на себя американские запасы оружия.

«Пока никаких комментариев по поводу письма из США не поступало. Зеленский заявил, что письмо было доставлено в учреждения в Вашингтоне во вторник», – сказано в материале.

Зеленский пожаловался Трампу в письме на критическую нехватку систем ПВО.