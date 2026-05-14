Москвичи назвали неочевидные способы борьбы с выгоранием

Tекст: Алёна Задорожная

«Для борьбы с профессиональным выгоранием нужно чаще проводить время с друзьями, выбирать себе дни для выходных и стараться не перерабатывать», – уверен один из опрошенных. «Я, например, полностью абстрагируюсь от работы, переключаюсь на отдых», – подхватывает другой.

Среди респондентов нашлись и те, кто меняет обстановку. «Я преподаю танцы и часто сталкиваюсь с профессиональным выгоранием. Когда муза покидает меня, мы уезжаем на родину мужа в Петербург», – делится опрошенная.

Другие делают ставку на развитие и активный образ жизни. «Нужно отдохнуть, а потом развиваться в работе и изучать другие направления деятельности», – отмечает москвичка. «Еще один способ – заниматься спортом, не вести однообразный образ жизни. Нужно искать самого себя», – подчеркивает молодой человек. «Большинство же людей привыкают жить в режиме: работа – дом – работа – дом», – напомнил он.

Встречается и нестандартный подход. «На работе, как правило, выполняешь монотонные действия, от этого чувствуешь себя обесцененной. Поэтому для борьбы с профессиональным выгоранием нужно постараться поднять ценник на свои услуги», – советует опрошенная.

Некоторые ищут опору в саморефлексии. «Перед сном я думаю о результатах своей работы за последние 10 лет. Что я сделал хорошего? И когда нахожу что-то стоящее, это помогает мне преодолевать профессиональное выгорание», – признается москвич.

Впрочем, не все склонны драматизировать ситуацию. «Порой работать тяжело, но деваться некуда», – соглашается другой респондент. «Встаешь и делаешь. Возможно, для борьбы с профессиональным выгоранием нужно куда-то обращаться за помощью, но пока для меня это не так критично», – объясняет молодой человек.

А одна из опрошенных призналась, что пока просто не сталкивалась с этой проблемой: «Я еще слишком мало работаю, чтобы у меня было выгорание. У меня еще есть энтузиазм», – счастливо замечает она.

Некоторые подходят к проблеме более радикально.

«Я боролась с профессиональным выгоранием, в итоге уволилась и уже нашла новую работу», – делится москвичка. Терпеть профессиональное выгорание нельзя, подтверждает другая. «Нужно иметь смелость уходить с нелюбимой работы, заканчивать смотреть неинтересный фильм, прекращать есть невкусную еду и находиться в обществе неприятных тебе людей. Наслаждайтесь жизнью!» – призывает она.

