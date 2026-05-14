Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею

Tекст: Дарья Григоренко

«Это прямое предательство, по крайней мере, в моем понимании. Там смотреть нечего, и я никому не советую», – заявил Фетисов, передает РИА «Новости».

Соревнования пройдут в Швейцарии с 15 по 31 мая. Игры планируется транслировать на федеральном спортивном телеканале. При этом Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальную команду от участия в турнирах еще в 2022 году.

Ранее Вячеслав Фетисов выступил против показа Олимпийских игр 2026 года на российских телеканалах. Летом прошлого года депутат заявил об утрате страной статуса мировой хоккейной державы.