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Росреестр сообщил о новых правилах регистрации земельных участков с 1 марта
Росреестр сообщил о новых правилах регистрации земельных участков при отсутствии границ в ЕГРН
С 1 марта 2025 года в России невозможно будет зарегистрировать сделку с землей, если границы участка не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра.
Согласно сообщению пресс-службы Росреестра, регистрация сделки не будет осуществлена, если границы участка не внесены в ЕГРН, передают «Известия».
Это правило также распространяется на постановку на кадастровый учет и оформление прав на незавершенные сооружения, если границы земли не учтены.
Необходимость внесения границ в ЕГРН обусловлена предотвращением конфликтов между владельцами соседних участков. Отсутствие таких данных может привести к тому, что продавец земли предоставит покупателю недостоверную информацию о местоположении или размерах участка.
Практика показывает, что большинство имущественных споров возникают из-за неопределенности границ участков. Соседи могут предъявлять друг другу претензии по поводу захвата территории. Внесение точных данных в государственный реестр помогает избежать таких недоразумений и защищает интересы владельцев.
Пресс-служба также уточнила, что внесение всех необходимых сведений в ЕГРН возможно на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и межевого плана.
Ранее частнопрактикующий юрист Михаил Рябых рассказал, что правила регистрации недвижимости в Росеестре поменялись с 29 июня 2022 года, изменилась регистрация договоров купли-продажи, мены и дарения.