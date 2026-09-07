Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии
Украинские власти заблокировали более трех десятков YouTube-каналов, принадлежащих популярным российским артистам и музыкальным исполнителям, включая Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Валерию и других.
Под блокировку попал 31 канал на видеохостинге YouTube, передает РИА «Новости». Ограничения коснулись преимущественно ресурсов российских музыкантов и деятелей культуры.
«YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал… Основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры», – говорится в сообщении центра противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны.
Среди заблокированных оказались каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. Также недоступны страницы группы «Пелагея», Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.
В конце августа украинские власти ограничили доступ к трем YouTube-каналам российского мультсериала «Маша и Медведь».
В середине того же месяца под аналогичную блокировку попал видеоблог актера Виталия Гогунского.
В июне городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в коммерческих заведениях.