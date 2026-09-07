На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии

Tекст: Валерия Городецкая

Под блокировку попал 31 канал на видеохостинге YouTube, передает РИА «Новости». Ограничения коснулись преимущественно ресурсов российских музыкантов и деятелей культуры.

«YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал… Основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры», – говорится в сообщении центра противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны.

Среди заблокированных оказались каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. Также недоступны страницы группы «Пелагея», Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.

В конце августа украинские власти ограничили доступ к трем YouTube-каналам российского мультсериала «Маша и Медведь».

В середине того же месяца под аналогичную блокировку попал видеоблог актера Виталия Гогунского.

В июне городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в коммерческих заведениях.