Мосгорсуд утвердил приговор главе ГК «Пикет» за мошенничество

Мосгорсуд утвердил приговор главе ГК «Пикет» Есипову за мошенничество
Мосгорсуд утвердил приговор генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову, осужденному на девять лет за мошенничество при поставках некачественных бронежилетов для Минобороны, передает РИА «Новости».
Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, приговор остается прежним.
Есипову назначен срок девять лет колонии частичным сложением с более ранним приговором за незаконную банковскую деятельность. Штраф составил 800 тыс. рублей, а также с него взыскано 2,4 млрд рублей по иску Минобороны. В доход государства конфисковано имущество на 1,944 млрд рублей.
Суд признал Есипова виновным в мошенничестве и легализации средств на сумму 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. По версии следствия, сотрудники «Пикета» похитили средства при исполнении госконтракта, поставив свыше 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям.
Дела других фигурантов, включая финансового директора Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко, в настоящее время рассматривает Мещанский суд Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии за поставку 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны.
Суд в Москве арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов, включая квартиры и автомобиль.