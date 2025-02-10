Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Су-57 произвел фурор на выставке Aero India
Су-57 вызвал огромный интерес на авиационной выставке в Индии
На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.
Новейший российский многофункциональный истребитель Су-57Э привлек к себе внимание на международной авиационно-космической выставке Aero India, вызвав фурор, пишет ТАСС.
Экспортная модификация самолета, управляемая заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом, собрала вокруг себя множество зрителей и участников мероприятия.
Рядом с экспозицией истребителя постоянно отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили значительный интерес к российскому самолету. Богдан тепло приветствовал гостей российской экспозиции и обменивался с ними рукопожатиями, особенно тепло встретив индийских коллег.
Помимо статической экспозиции, Су-57Э в рамках Aero India проведет тренировочные полеты 10 февраля, а уже 11 февраля состоится первый демонстрационный полет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов, Индия пообещала оценить возможности этого истребителя, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов его производства.