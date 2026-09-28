  • Новость часаПутин передал российские активы сети Metro во временное управление
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия возвращается к принципу «хайли лайкли»
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    Суд утвердил взыскание 5,5 млрд рублей с Чубайса и экс-менеджеров «Роснано»
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    Венгерский OTP Bank допустил уход из России
    Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии
    Глава Росатома Лихачев стал лауреатом премии Леденцова
    Продюсер рассказал, приедет ли Канье Уэст в Москву в 2027 году
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    9 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    28 сентября 2026, 16:20 • Новости дня

    Каллас сообщила о продлении тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Каллас сообщила о продлении на два года тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз продлил тренировочную миссию для украинских военнослужащих на два года, а также планирует создать координационный центр в Киеве, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза согласовали первый этап пересмотра тренировочной миссии для украинских военных EUMAM, передает РИА «Новости». В рамках этого решения миссия будет продлена на два года.

    «Страны-члены согласовали первый этап стратегического пересмотра EUMAM, продлив нашу миссию для Украины еще на два года. Мы также приступим к созданию координационной ячейки в Киеве, сосредоточенной на изучении опыта боевых действий и укреплении военного образования», – заявила Каллас.

    Глава европейской дипломатии добавила, что благодаря новому взносу Нидерландов удалось полностью профинансировать модернизацию двух учебных центров на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз подготовил почти 90 тыс. украинских военных.

    В августе прошлого года страны ЕС договорились о расширении мандата тренировочной миссии на территорию Украины.

    В ноябре 2024 года Европейский совет утвердил бюджет этой программы в размере 409 млн евро.

    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

    Комментарии (18)
    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    @ Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных и потребовали официальных извинений.

    Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».

    Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».

    В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.

    В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.

    Комментарии (5)
    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

    Комментарии (10)
    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется расплатиться за свои действия последних месяцев, и этот процесс уже начался.

    Песков заявил, что Украине придется расплачиваться за те шаги, которые она предпринимала в последние месяцы. По словам пресс-секретаря президента России, этот процесс уже идет, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», – подчеркнул Дмитрий Песков в общении с журналистами.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Ранее Песков объяснил изменение тактики российских ударов провоцирующими действиями Киева.

    Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины «должны почувствовать ответные удары России» и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

    Комментарии (2)
    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

    Комментарии (3)
    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

    Комментарии (4)
    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

    Комментарии (8)
    28 сентября 2026, 11:15 • Новости дня
    Власти Украины оценили военные расходы на 2027 год в 175 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Украины оценили расходы на военные нужды в 2027 году в 175 млрд долларов, рассчитывая покрыть дефицит за счет международной помощи.

    Военные действия в 2027 году обойдутся украинскому бюджету в 175 млрд долларов, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

    «Есть риск того, что нам снова не будет хватать денег. На следующий год министр обороны заявляет, что война должна стоить 175 млрд долларов. В бюджете заложено 100 млрд гривен (22,17 млрд долларов)», – заявил Ермоличев в интервью одному из аналитических центров. Он выразил надежду, что разрыв в финансировании удастся покрыть за счет помощи от зарубежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о способности страны самостоятельно профинансировать лишь треть государственных расходов.

    Киев заложил в проект бюджета на следующий год рекордные суммы на оборону.

    Месяцем ранее Владимир Зеленский признал дефицит военного бюджета в размере 27 млрд долларов.


    Комментарии (6)
    28 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России освободили десятки зданий в западных и восточных районах Доброполья в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» зачистили 94 здания в Доброполье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ходе операции уничтожено более 30 украинских военнослужащих. Отмечается, что зачистка проводится в западных и восточных районах города.

    Российские военные применяют оптоволоконные и радиоуправляемые дроны, что дает возможность поражать цели даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

    Окруженные подразделения пытаются наладить снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов и малых транспортных средств, но эти попытки пресекаются.

    Уничтожение путей подвоза боеприпасов и продовольствия лишает противника поддержки. Это ускоряет процесс освобождения города, добавили в министерстве.

    Напомним, российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.

    Подразделения беспилотной авиации пресекли попытки украинской армии вырваться из этого котла.

    Позже расчеты дронов установили полный контроль над воздушным пространством на данном направлении.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    @ t.me/sazanovicholeksandr

    Tекст: Ольга Иванова

    В центральной части Киева вспыхнул масштабный пожар, охвативший здание Национальной академии наук.

    Масштабное возгорание началось в центральной части украинской столицы, охватив здание Национальной академии наук, передает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» опубликовало видеокадры с места происшествия. На записи отчетливо виден густой столб дыма, поднимающийся над постройкой. Дополнительная информация о причинах и последствиях инцидента пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работа приостановлена.

    Ранее объект транспортной инфраструктуры в украинской столице получил повреждения, кроме того, в этом районе зафиксировано возгорание на АЗС.

    Также пожар произошел на складе в Святошинском районе Киева.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Взрыв уничтожил склад немецкой компании Karcher на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Склад немецкой Karcher на Украине был полностью уничтожен в результате взрыва, сообщили в самой компании в понедельник утром.

    «Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcher», – говорится в заявлении компании, передает ТАСС.

    В связи с инцидентом Karcher переходит к «плану Б». Теперь компания намерена использовать альтернативные цепочки поставок своей продукции на украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время ведения боевых действий логистический рынок Украины потерял более 1 млн квадратных метров складских площадей.

    В начале августа после массированного удара полностью сгорел центральный склад производителя масел Liqui Moly.

    Украинская компания «Эпицентр» из-за взрывов лишилась двух ключевых логистических комплексов под Киевом.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Сумской области подразделения группировки «Север» установили контроль над Уланово, а группировка «Центр» освободила Нововодяное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов Минобороны сообщило в канале Max.

    В Сумской области подразделения группировки «Север» установили контроль над Уланово. Было нанесено огневое поражение живой силе противника и пунктам управления беспилотниками двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Кияницей, Хотенью Сумской области и городом Сумы.

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии около Волчьего Яра, Богородичного, Сидорово, Донецкого, Лозового, Райгородка в ДНР, Ковалевки, Осиново, Грушевки, Малеевки, Червоного Оскола и Шевченково в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Нововодяное в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии возле Белозерского, Сергеевки, Юрьевки, Новофедоровкаи, Новогригоровки, Роганского, Марьевки, Первомайского, Веселого Поля в ДНР, Новопавловки и Новолозоватовки в Днепропетровской области.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожив укрепленный опорный пункт противника. За минувшие сутки освобождены 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три бронемашины и боевая машина РСЗО «Град».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Высокоивановки, Дружковки, Славянска, Николаевки, Краматорска, Червонозоряного, Красного Молочара и Никоноровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Омельника, Васиновки, Миролюбовки, Киевского, Общего, Голубково, и Самойловки в Запорожской области, Орлы, Дибровы, Всесвятского и Подгавриловки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

    ВС России за прошедшую неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    Власти Украины задумали спрятать дата-центры под землю

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

    Правительство на Украине рассматривает альтернативные варианты защиты вычислительных мощностей, передает ТАСС.

    «Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения, <…> что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – заявил Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.

    На прошлой неделе местные средства массовой информации неоднократно сообщали о повреждениях серверной инфраструктуры в Киеве. Вследствие взрывов фиксировались серьезные перебои в работе крупных интернет-провайдеров и трансляции региональных телеканалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

    Накануне беспилотники атаковали киевский дата-центр компании «Киевстар».

    Из-за повреждения оборудования три украинских телеканала приостановили вещание.

    Комментарии (3)
    27 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Молдавия заявила о критических рисках из-за украинского водохранилища

    Хаждер: Украина создала риски для работы ГЭС и водоснабжения Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Падение уровня воды в Днестровском водохранилище на Украине создало серьезную угрозу для работы гидроэлектростанций и водоснабжения Молдавии, заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

    Уровень воды в Днестровском водохранилище на Украине упал со 121,5 метра до критического показателя ниже 111 метров, передает РИА «Новости». По словам министра, это падение более чем на 10 метров привело к изменению режима балансировки.

    «Плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая с Карпат, течет непосредственно в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер. Министр отметил, что снижение расхода воды сильнее всего ощутит верхний участок Днестра, тогда как нижний пока защищен Дубоссарским водохранилищем.

    На Украине падение уровня воды ниже 112 метров создает технологические риски для гидроэлектростанции. В некоторых районах уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Экологи предупреждают о стремительном снижении сброса воды. Молдавский эколог Илья Тромбицкий подчеркнул, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предрек огромный ущерб биоразнообразию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина резко сократила сброс воды в Днестр.

    Ранее Киев и Кишинев не смогли договориться о мерах по решению этой проблемы.

    В августе власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в энергетической сфере из-за снижения уровня воды в реке.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    Молдавские фермеры пригрозили приехать на тракторах в Кишинев
    В США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам
    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии
    Призыв оппозиционеров петь гимн Украины на футбольном матче в Тбилиси вызвал гнев
    Появились первые кадры киллера Ореховской ОПГ Саши Солдата после освобождения

    Экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть

    Что ждет российскую экономику, нефтяной и газовый экспорт в ближайшие три года, оценило Министерство экономического развития. Цены на нефть и газ будут не сильно радовать экономику и бюджет. И это определит тренд для рубля. Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации