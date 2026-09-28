Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.9 комментариев
Каллас сообщила о продлении тренировочной миссии ЕС для ВСУ
Каллас сообщила о продлении на два года тренировочной миссии ЕС для ВСУ
Европейский союз продлил тренировочную миссию для украинских военнослужащих на два года, а также планирует создать координационный центр в Киеве, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
Страны Евросоюза согласовали первый этап пересмотра тренировочной миссии для украинских военных EUMAM, передает РИА «Новости». В рамках этого решения миссия будет продлена на два года.
«Страны-члены согласовали первый этап стратегического пересмотра EUMAM, продлив нашу миссию для Украины еще на два года. Мы также приступим к созданию координационной ячейки в Киеве, сосредоточенной на изучении опыта боевых действий и укреплении военного образования», – заявила Каллас.
Глава европейской дипломатии добавила, что благодаря новому взносу Нидерландов удалось полностью профинансировать модернизацию двух учебных центров на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз подготовил почти 90 тыс. украинских военных.
В августе прошлого года страны ЕС договорились о расширении мандата тренировочной миссии на территорию Украины.
В ноябре 2024 года Европейский совет утвердил бюджет этой программы в размере 409 млн евро.