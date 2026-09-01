Мирошник: Украинские дроны уничтожили гуманитарную колонну в Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

Дроны ВСУ атаковали гуманитарную колонну, перевозившую продукты питания и медикаменты для жителей Алешек, сообщил Мирошник в Max. По словам очевидцев, дрон завис перед первым автомобилем, вынудив группу остановиться. Облетев четыре машины и убедившись, что внутри находятся только гражданские лица и груз, оператор нанес первый удар. Впоследствии удары последовали один за другим, пока весь транспорт не был разбит, а груз уничтожен. Водители и волонтеры успели укрыться в ближайшей лесопосадке.

По предварительным данным, один из волонтеров получил ранения. Мирошник подчеркнул, что украинские военные на протяжении нескольких месяцев создают трудности для проезда гражданского транспорта в Алешки с помощью дронов и дистанционного минирования.

«Нападение на гражданский транспорт и гражданских лиц однозначно является военным преступлением, которое усугубляется тем фактом, что группа волонтеров направлялась в город с гуманитарной миссией – и эту миссию осознанно сорвали», – заявил дипломат. Информацию об инциденте передадут в международные организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в Алешках.

Месяцем ранее операторы дронов ВСУ сбросили боеприпасы на людей у местного продуктового магазина.

В конце 2024 года атака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи привела к гибели трех человек.