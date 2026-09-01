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Электричка протаранила выехавшую на пути легковушку в Петербурге
В Петербурге легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом, что привело к столкновению транспортных средств, сообщило главное управление МЧС по городу.
«Произошло столкновение электропоезда и легкового автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие, сведения уточняются», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По информации Октябрьской железной дороги, инцидент случился на переезде между станциями Лигово и Стрельна. Легковушка выехала на пути прямо перед пригородным составом, следовавшим из Петербурга в Ораниенбаум.
Машинист попытался экстренно затормозить, однако избежать удара не вышло из-за недостаточного расстояния. Предварительно установлено, что обошлось без пострадавших, а подвижной состав с рельсов не сошел. После осмотра электричка продолжила путь, отстав от расписания на 15 минут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Рязанской области при столкновении легкового автомобиля с пассажирским поездом погибли два человека.
В январе текущего года на железнодорожном переезде в Псковской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом.
В прошлом году в Ленинградской области такси выехало на железнодорожный переезд перед приближающейся электричкой.