Электричка протаранила выехавшую на пути легковушку в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

«Произошло столкновение электропоезда и легкового автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие, сведения уточняются», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По информации Октябрьской железной дороги, инцидент случился на переезде между станциями Лигово и Стрельна. Легковушка выехала на пути прямо перед пригородным составом, следовавшим из Петербурга в Ораниенбаум.

Машинист попытался экстренно затормозить, однако избежать удара не вышло из-за недостаточного расстояния. Предварительно установлено, что обошлось без пострадавших, а подвижной состав с рельсов не сошел. После осмотра электричка продолжила путь, отстав от расписания на 15 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Рязанской области при столкновении легкового автомобиля с пассажирским поездом погибли два человека.

В январе текущего года на железнодорожном переезде в Псковской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом.

В прошлом году в Ленинградской области такси выехало на железнодорожный переезд перед приближающейся электричкой.