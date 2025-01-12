Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.4 комментария
Такси столкнулось с электричкой в Ленобласти
Такси столкнулось с электричкой на переезде в Ленобласти, погибла пассажирка автомобиля
В Ленинградской области такси выехало на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и столкнулось с электричкой, в результате чего погибла пассажирка автомобиля.
В воскресенье утром в Ленинградской области произошло ДТП, сообщает РИА «Новости». Водитель такси выехал на железнодорожный переезд в момент, когда по нему двигалась электричка. Это случилось во Всеволожском районе на переезде между Щеглово и Кирпичным заводом.
В результате столкновения погибла пассажирка такси, личность которой пока не установлена. Она скончалась на месте происшествия. В пассажирском поезде никто не пострадал.
В настоящий момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, включая установление личности водителя такси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти в результате столкновения электрички и автомобиля погибли четыре человека, под Варшавой автобус столкнулся с электричкой, а в Подмосковье произошло столкновение автомобиля и электрички.