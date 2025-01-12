Такси столкнулось с электричкой в Ленобласти

Такси столкнулось с электричкой на переезде в Ленобласти, погибла пассажирка автомобиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

В воскресенье утром в Ленинградской области произошло ДТП, сообщает РИА «Новости». Водитель такси выехал на железнодорожный переезд в момент, когда по нему двигалась электричка. Это случилось во Всеволожском районе на переезде между Щеглово и Кирпичным заводом.

В результате столкновения погибла пассажирка такси, личность которой пока не установлена. Она скончалась на месте происшествия. В пассажирском поезде никто не пострадал.

В настоящий момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, включая установление личности водителя такси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти в результате столкновения электрички и автомобиля погибли четыре человека, под Варшавой автобус столкнулся с электричкой, а в Подмосковье произошло столкновение автомобиля и электрички.