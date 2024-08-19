Под Варшавой автобус столкнулся с электричкой

Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях

Tекст: Евгений Поздняков

«Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

«В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

«Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

«Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.