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Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке сообщил, что Ереван отказался от проведения референдума о членстве в Евросоюзе.
По словам армянского премьера, страна уже приняла соответствующий закон, который закрепляет отказ от идеи всенародного голосования по данному вопросу, передает ТАСС.
В августе МИД России заявил об ожидании решения Еревана по референдуму до декабря.
Месяцем ранее Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили необходимость скорейшего проведения такого голосования.
В мае лидеры стран ЕАЭС поддержали идею плебисцита о выборе между двумя союзами.