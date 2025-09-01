Мишустин утешил заплакавшую на Дне знаний школьницу

Мишустин утешил заплакавшую школьницу на Дне знаний в Калужской области

Tекст: Валерия Городецкая

Девочка смутилась и расплакалась, увидев высокопоставленных гостей на Дне знаний, передает ТАСС.

«Малышка, ты чего расстроилась? Как тебя зовут?», – обратился Мишустин к ученице. Одноклассники девочки сказали, что ее зовут Василиса.

Премьер улыбнулся и сказал: «Василиса прекрасная», после чего взял ребенка за руку, чтобы приободрить.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год.