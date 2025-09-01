Мишустин утешил заплакавшую на Дне знаний школьницу

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.0 комментариев
Мишустин утешил заплакавшую школьницу на Дне знаний в Калужской области
Во время визита в Лопатинскую среднюю школу Калужской области премьер-министр Михаил Мишустин поддержал одну из младшеклассниц.
Девочка смутилась и расплакалась, увидев высокопоставленных гостей на Дне знаний, передает ТАСС.
«Малышка, ты чего расстроилась? Как тебя зовут?», – обратился Мишустин к ученице. Одноклассники девочки сказали, что ее зовут Василиса.
Премьер улыбнулся и сказал: «Василиса прекрасная», после чего взял ребенка за руку, чтобы приободрить.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год.