Над Россией уничтожили 35 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 13.00 до 20.00 мск над Краснодарским краем поразили 25 дронов, над Крымом – два, над Белгородской областью – также два, указало ведомство в Max.

Над Черным морем сбили два БПЛА, по одному нейтрализовали над Азовским морем, Брянской, Курской областями и Ставропольским краем.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник над Россией уничтожили 206 украинских дронов.

В первой половине вторника над страной поразили 30 украинских БПЛА.