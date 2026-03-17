Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.4 комментария
За ночь над Россией нейтрализовали 206 украинских БПЛА
В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 206 украинских дронов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны.
Над Брянской областью нейтрализовали 62 дрона, над Московским регионом – 43, включая 40, летевших на Москву, над Кубанью – 28, указало ведомство в Max.
Над Крымом уничтожили 18 БПЛА, над Смоленской областью – 12, над Азовским морем – также 12.
Над Калужской областью поразили девять дронов, над Белгородской – восемь, над Ростовской – шесть, над Ленинградской – четыре, над Астраханской – три.
Еще один БПЛА уничтожили над Адыгеей.
Днем в понедельник средства ПВО за четыре часа уничтожили 59 украинских беспилотников. За некоторое время до этого в тот же день над страной поразили 96 дронов.