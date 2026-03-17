За ночь над Россией нейтрализовали 206 украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Брянской областью нейтрализовали 62 дрона, над Московским регионом – 43, включая 40, летевших на Москву, над Кубанью – 28, указало ведомство в Max.

Над Крымом уничтожили 18 БПЛА, над Смоленской областью – 12, над Азовским морем – также 12.

Над Калужской областью поразили девять дронов, над Белгородской – восемь, над Ростовской – шесть, над Ленинградской – четыре, над Астраханской – три.

Еще один БПЛА уничтожили над Адыгеей.

Днем в понедельник средства ПВО за четыре часа уничтожили 59 украинских беспилотников. За некоторое время до этого в тот же день над страной поразили 96 дронов.