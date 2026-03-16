Средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников за восемь часов, передает РИА «Новости». Как заявили в Минобороны России, дроны были уничтожены с 8.00 до 16.00 по московскому времени 16 марта.

В официальном сообщении Минобороны отмечается: «16 марта с 08.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Основная часть беспилотников – 54 штуки – была сбита над Брянской областью.

В московском регионе уничтожено 11 дронов. По семь беспилотников сбили над Калужской и Курской областями, пять – над Смоленской областью, по четыре – над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря. Также по два дрона были ликвидированы над Владимирской областью и по одному – над Ярославской областью и Адыгеей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты экстренных служб начали работать на месте падения обломков после того, как ПВО нейтрализовали три беспилотника. В небе над Ульяновской областью ПВО перехватили несколько воздушных целей, обломки которых упали в Чердаклинском районе. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32.