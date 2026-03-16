Средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны
Российские системы ПВО уничтожили 96 беспилотников самолетного типа, большая часть которых была зафиксирована над Брянской областью.
Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников за восемь часов, передает РИА «Новости». Как заявили в Минобороны России, дроны были уничтожены с 8.00 до 16.00 по московскому времени 16 марта.
В официальном сообщении Минобороны отмечается: «16 марта с 08.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Основная часть беспилотников – 54 штуки – была сбита над Брянской областью.
В московском регионе уничтожено 11 дронов. По семь беспилотников сбили над Калужской и Курской областями, пять – над Смоленской областью, по четыре – над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря. Также по два дрона были ликвидированы над Владимирской областью и по одному – над Ярославской областью и Адыгеей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты экстренных служб начали работать на месте падения обломков после того, как ПВО нейтрализовали три беспилотника. В небе над Ульяновской областью ПВО перехватили несколько воздушных целей, обломки которых упали в Чердаклинском районе. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32.