Politico сообщило о снижении интереса Трампа к Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Приоритет урегулирования конфликта на Украине для президента США Дональда Трампа ушел на второй план из-за войны с Ираном, сообщает RBC со ссылкой на материал Politico. Анонимный источник в администрации США отметил, что не может вспомнить, когда последний раз в Белом доме обсуждали украинский вопрос, при этом подчеркнув: «Иран, безусловно, стал главным объектом внимания».

Европейский чиновник в беседе с журналистами отметил, что ситуация вокруг Украины «застряла и нуждается в новом импульсе». Он также обратил внимание на то, что эскалация вокруг Ирана и блокада Ормузского пролива негативно влияют на положение Украины и подталкивают Европу к сохранению поддержки Киева.

По данным Politico, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, ранее занимавшиеся вопросами урегулирования между Москвой и Киевом, теперь в основном сосредоточены на иранской повестке. Тем не менее сохраняются определенные контакты с представителями Москвы и Киева, хотя активная дипломатия по украинскому вопросу фактически приостановлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Москвы опасений по поводу возможного отвлечения США от украинского урегулирования из-за ситуации в Иране.