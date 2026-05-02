Politico сообщило о снижении интереса Трампа к Украине
Politico раскрыло, как Украина стала для Трампа «второстепенной задачей». Чиновник американской администрации анонимно заявил изданию, что уже не помнит, когда последний раз обсуждали украинское урегулирование.
Приоритет урегулирования конфликта на Украине для президента США Дональда Трампа ушел на второй план из-за войны с Ираном, сообщает RBC со ссылкой на материал Politico. Анонимный источник в администрации США отметил, что не может вспомнить, когда последний раз в Белом доме обсуждали украинский вопрос, при этом подчеркнув: «Иран, безусловно, стал главным объектом внимания».
Европейский чиновник в беседе с журналистами отметил, что ситуация вокруг Украины «застряла и нуждается в новом импульсе». Он также обратил внимание на то, что эскалация вокруг Ирана и блокада Ормузского пролива негативно влияют на положение Украины и подталкивают Европу к сохранению поддержки Киева.
По данным Politico, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, ранее занимавшиеся вопросами урегулирования между Москвой и Киевом, теперь в основном сосредоточены на иранской повестке. Тем не менее сохраняются определенные контакты с представителями Москвы и Киева, хотя активная дипломатия по украинскому вопросу фактически приостановлена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Москвы опасений по поводу возможного отвлечения США от украинского урегулирования из-за ситуации в Иране.